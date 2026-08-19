AUJOURD’HUI : 19 août 1984, décès de Lansana Béavogui, 1er PM guinéen

Né en décembre 1923 à Macenta et issu d’une famille Toma, Louis Lansana Béavogui est envoyé à l’école française, il poursuivra ses études à l’école normal William Ponty de Dakar et deviendra infirmier.

Lansana Béavogui est élu très jeune maire de Kissidougou avant de devenir député en janvier 1956. Après l’indépendance du pays le 2 octobre 1958, Lansana Beavogui entre au gouvernement comme ministre des Affaires économiques et de la planification. En 1961, il change de portefeuille et occupe celui très stratégique des Affaires étrangères.

En 1969, Lansana Béavogui redevint ministre de l’Économie, poste qu’il occupera jusqu’au 25 avril 1972, date à laquelle Sekou Touré crée le poste de Premier ministre et y nomme Louis Lansana Béavogui qui devint ainsi le premier Premier ministre de la république de Guinée.

Il occupera ce poste jusqu’à la mort de Sekou Touré le 26 mars 1984. Il devint ce jour celui qui est chargé d’occuper l’intérim du président de la république avant d’être renversé par le coup d’État militaire du Colonel Lansana Conté une semaine plus tard.

Détenu à partir de cette date en prison à Kindia puis transféré à Conakry, Louis Lansana Béavogui meurt de suite d’un diabète le 19 août 1984.