Injures et diffamation : l’activiste Bella Bah condamné à six mois de prison, dont cinq avec sursis

Le Tribunal de première instance de Dixinn a rendu son verdict ce mercredi 19 août dans l’affaire opposant l’activiste Abdourahmane Bella Bah à Elhadj Mamadou Saliou Camara, poursuivant les faits d’« injure et diffamation par le biais d’un système informatique ».

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Bella Bah a été condamné à six mois de prison, dont cinq avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de 40 millions de francs guinéens.

Le tribunal a également ordonné la suppression du compte Facebook dénommé « Bella Bah » sur le réseau social Facebook.

Lors de l’audience du 17 août, le ministère public avait requis une peine d’un an d’emprisonnement contre l’activiste, tandis que ses avocats avaient plaidé la relaxe.

Le tribunal a finalement rendu sa décision ce mercredi, mettant ainsi fin à cette procédure judiciaire engagée contre Béla Bah.