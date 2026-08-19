Condamnation de Béla Bah : la défense n’exclut pas un recours

Après la condamnation, ce mercredi 19 août 2026, de l’activiste Abdourahmane Béla Bah à six mois de prison, dont cinq avec sursis, et au paiement de 40 millions de francs guinéens, sa défense n’exclut pas la possibilité d’interjeter appel.

À l’issue de l’audience, Me Alseny Aïssata Camara, l’un des avocats de Béla Bah, a indiqué que la défense allait d’abord se concerter avec son client avant de décider des suites à donner à la décision du Tribunal de première instance de Dixinn. « Quant à l’appel que nous examinerons, nous allons nous concerter avec notre client. À l’issue de cette concertation, nous allons voir si nous allons nous contenter de cette décision ou si nous allons faire appel », a déclaré l’avocat.

Pour rappel, Abdourahmane Béla Bah a été condamné ce mercredi pour des faits d’« injure et diffamation par le biais d’un système informatique » à l’encontre du grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Le tribunal a également ordonné la suppression du compte Facebook dénommé « Béla Bah ».

Arrêté le 8 août dernier, l’activiste a passé près de deux semaines en détention avant son jugement. Placé sous mandat de dépôt le 13 août, il avait comparu le 17 août devant le Tribunal de première instance de Dixinn. Le parquet avait requis un an d’emprisonnement contre lui, tandis que ses avocats avaient plaidé la relaxe.

La défense doit désormais se concerter avec son client avant de se prononcer définitivement sur un éventuel recours contre la décision rendue par le tribunal.