Administration publique : Mamadi Doumbouya remanie le corps des secrétaires généraux

Dans le sillage du récent remaniement ministériel, le président Mamadi Doumbouya, a procédé ce mardi 18 août 2026 par décret à un vaste redéploiement des secrétaires généraux.

Voici l’intégralité du décret portant nomination des Secrétaires généraux :

Secrétaire général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Mme Irène-Marie Hadji-Mahlis

Secrétaire général du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : M. Mohamed Siké Camara

Secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile : M. Moustapha Kobélé Keïta

Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger : M. Abdoulaye Youla

Secrétaire général du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget : M. Amed Tidiane Touré (économiste)

Secrétaire général du Ministère du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement : M. Kabélé Soumah

Secrétaire général du Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction Publique : M. N’Faly Sylla (précédemment conseiller principal au ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de l’Innovation)

Secrétaire général du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale : Mme Ramatoulaye Camara (précédemment secrétaire générale du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat)

Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie : M. Aboubacar Kourouma

Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture : M. Oumar Barry

Secrétaire général du Ministère de l’Élevage : Mme Halimatou Sirandiou Diallo

Secrétaire général du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime : M. Morlaye Soumah

Secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce : M. Bamba Oliano (précédemment secrétaire général du ministère du Commerce)

Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Dr Facinet Conté

Secrétaire général du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : M. Julien Bongono (précédemment secrétaire général du ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi)

Secrétaire général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : M. Youssouf Boundou Sylla (précédemment secrétaire général du ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation)

Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : Dr Mory Keïta

Secrétaire général du Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités : M. Saa Kossa Touré (précédemment secrétaire général du ministère des Infrastructures)

Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse : Mme Bintou Douno (précédemment secrétaire générale du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME)

Secrétaire général du Ministère des Sports : M. Mohamed Billy Kaba (précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports)

Secrétaire général du Ministère des Infrastructures : Dr Mamadou Touré (précédemment secrétaire général du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget)

Secrétaire général du Ministère des Transports : M. Mohamed Bakayoko

Secrétaire général du Ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de l’Innovation : M. Souleymane Bah

Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Dr Karim Samoura

Secrétaire général du Ministère de l’Énergie : M. Moussa Koulibaly

Secrétaire général du Ministère de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Bachir Camara (précédemment secrétaire général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures)

Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire : M. Ahmed Sékou Keïta (précédemment chef de cabinet du ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime)

Secrétaire général adjoint du Gouvernement : Mme Serebe Keïta

Secrétaire général adjoint des Affaires Religieuses : M. Elhadj Ibrahima Ousmane Bah