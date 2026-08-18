Coupe de la Ligue : le lieu et la date de la finale connus

Après les demi-finales disputées le week-end dernier, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a dévoilé ce mardi le programme de la grande finale. L’affiche entre le FC Séquence et la RCC Kamsar se disputera le 5 septembre prochain au stade de l’Amitié de Kamsar.

Les deux finalistes de la troisième édition de la Coupe de la Ligue Lonagui sont désormais fixés sur le programme de l’ultime rencontre de cette édition 2026.

Selon la LGFP, la ville industrielle de Kamsar accueillera le choc entre le FC Séquence et la Renaissance Caïman Club de Kamsar (RCCK) le 5 septembre prochain.

Pour la première fois depuis la création de la compétition, la finale se disputera dans un stade situé à l’intérieur du pays.

L’affiche s’annonce particulière entre la RCC Kamsar, premier non-relégable de Ligue 1 la saison dernière, et le FC Séquence, pensionnaire de deuxième division.

Le vainqueur succédera au Hafia FC, tenant du titre de cette compétition.

Un avantage pour la RCC Kamsar ?

Cette finale aura une saveur particulière pour la RCC Kamsar, qui évoluera devant son public au stade de l’Amitié de Kamsar. Le club de la Kakandé pourra compter sur le soutien de ses supporters et sur la connaissance de son environnement pour tenter de décrocher son premier sacre dans cette compétition.

Pour l’instant, l’instance n’a pas dévoilé les raisons du choix de Kamsar comme ville hôte de cette finale.

Pour rappel, la Coupe de la Ligue a été lancée en 2023 par la LGFP et réunit les 28 clubs engagés dans les championnats de première et deuxième divisions guinéennes.