Basket-ball : Corey Alan Frazier nommé sélectionneur du Syli Basket

Un mois après la démission de Nedeljko « Neno » Ašćerić à la tête du Syli Basket, la Fédération Guinéenne de Basketball (FGBB) a officialisé ce mardi la nomination du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale senior. Il s’agit de l’Américain Corey Alan Frazier, qui aura pour mission de poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 avec la sélection guinéenne.

La FGBB a annoncé l’arrivée du technicien américain à travers un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 18 août 2026. L’instance précise que « le technicien américain aura pour mission de poursuivre la dynamique du Syli Basket et de guider la sélection dans la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 ».

Corey Alan Frazier dispose d’une expérience dans le basketball américain, notamment dans la formation et le développement des jeunes talents. Il est notamment passé par le basketball scolaire américain, Bradley Beal Elite et Overtime Elite.

Un premier défi en Tunisie

Cette nomination intervient à quelques jours du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, prévu à partir du 24 août prochain en Tunisie.

La Guinée retrouvera sur son chemin le Cameroun, le Soudan du Sud, le Cap-Vert, la Tunisie et le Nigeria.

Avec quatre victoires obtenues lors du premier tour, le Syli Basket devra désormais batailler pour terminer parmi les deux premières équipes de son groupe, synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde.