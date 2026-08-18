Sénégal: Patrick Viera nommé sélectionneur des Lions de la Teranga

C’est désormais officiel. Patrick Viera est le nouvel sélectionneur du Sénégal. L’annonce est faite ce mardi 18 août par la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué publié sur ses canaux de communication.

Un mois après le limogeage de Pape Thiaw, le Sélectionneur tient nouvel sélectionneur. La FSF a officialisé la nouvelle ce mardi. Pour l’instant, l’instance n’a pas dévoilé les modalités contractuelles.

Elle précise cependant que la date de la date de la présentation du technicien français ainsi que les prochaines étapes de son installation seront communiquées ultérieurement.