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Sénégal: Patrick Viera nommé sélectionneur des Lions de la Teranga

Mamadou D. Baldé
1 min de lecture

C’est désormais officiel. Patrick Viera est le nouvel sélectionneur du Sénégal. L’annonce est faite ce mardi 18 août par la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué publié sur ses canaux de communication.

Un mois après le limogeage de Pape Thiaw, le Sélectionneur tient nouvel sélectionneur. La FSF a officialisé la nouvelle ce mardi. Pour l’instant, l’instance n’a pas dévoilé les modalités contractuelles.

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Elle précise cependant que la date de la date de la présentation du technicien français ainsi que les prochaines étapes de son installation seront communiquées ultérieurement.

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