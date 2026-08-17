Le secrétaire général de la FGF dévoile le programme du Syli national pour le retour à domicile

Après l’annonce de l’homologation provisoire du stade du 28-Septembre de Conakry, le retour du Syli national à domicile en octobre se précise, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. En vue de sa rencontre face au Kenya, prévue à Conakry, la sélection guinéenne effectuera ses séances d’entraînement à Khorira, dans les installations de l’Académie KPC, à Dubréka. Le terrain d’entraînement du stade du 28-Septembre n’étant pas encore opérationnel.

L’annonce a été faite par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football (FGF), Ibrahima Blasco Barry, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère des Sports ce lundi 17 août à Conakry.

Pour son retour à domicile, le Syli national recevra le Kenya le jeudi 1er octobre prochain au stade du 28 Septembre, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Pour ses séances d’entraînement, l’équipe prendra ses quartiers à Khorira, dans les installations de l’Académie KPC à Dubréka.

Pour le responsable de la FGF, le choix s’est notamment porté sur Khorira en raison de la qualité de sa pelouse : « Le stade de Khorira a été annexé comme étant le stade d’entraînement, pour la simple raison que le gazon qu’il y a dans le stade principal doit être le même sur le terrain d’entraînement. Or, dans tout Conakry aujourd’hui, il n’y a aucun terrain à gazon naturel où il y a des vestiaires. Donc, absolument, il fallait choisir un terrain à gazon naturel dont le gazon est identique avec le gazon du stade principal », a expliqué Ibrahima Blasco Barry.

Cette décision s’explique notamment par le fait que le terrain d’entraînement du 28-Septembre n’est pas encore opérationnel. Les autorités sportives ont donc privilégié une infrastructure disposant d’une pelouse naturelle similaire à celle du stade principal.

Le programme du Syli est désormais établi pour cette prochaine échéance : se préparer à Khorira, à Dubréka, puis rallier le stade du 28-Septembre pour affronter le Kenya.

Pour rappel, cette rencontre sera précédée par le déplacement des hommes de Paulo Duarte en Afrique du Sud, où ils affronteront les Bafana Bafana à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.