Sénégal : Pape Thiaw réclame plus de 400 millions de francs CFA à la FSF

Un mois après son départ du banc des Lions de la Teranga, le divorce est loin d’être consommé entre Pape Bouna Thiaw et la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans une mise en demeure adressée à l’instance fédérale, l’ancien sélectionneur réclame le paiement de salaires, primes, indemnités et frais qu’il affirme ne pas avoir perçus. Le montant de sa réclamation s’élève à 423 820 300 francs CFA.

Après les tensions autour de sa situation contractuelle pendant la Coupe du monde 2026, ce nouveau différend vient ainsi compliquer davantage la fin de collaboration entre le technicien et la fédération.

Pape Thiaw réclame plus de 423 millions à la FSF

Dans cette mise en demeure, Pape Thiaw réclame notamment le règlement de plusieurs mensualités de salaire ainsi que différentes primes, indemnités et dépenses professionnelles.

Au total, l’ancien sélectionneur évalue sa créance à 423 820 300 francs CFA, soit environ 646 000 euros.

Selon les informations rapportées par la presse sénégalaise, Pape Thiaw affirme n’avoir perçu aucun salaire depuis mars 2026. Son avocat a accordé à la FSF un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure pour procéder au règlement, faute de quoi une procédure judiciaire pourrait être engagée.

Patrick Vieira se rapproche du banc des Lions

Pendant ce temps, la succession de Pape Thiaw se précise. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, dont celui de Patrick Vieira. La piste de l’ancien international français semble désormais la plus avancée. Il est arrivé à Dakar ce lundi et devrait être officiellement présenté cette semaine. Il devrait s’engager pour quatre ans avec la FSF.