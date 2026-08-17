WACC 2026 : le Horoya AC s’offre le duel des champions, FC Nzidane se relance

La 5ᵉ édition de la West Africa Champions Cup se poursuit à Kankan avec la quatrième journée disputée ce lundi. Au programme, deux affiches de choc. Dans le choc des champions, le Horoya AC s’est imposé face au Djoliba AC (2-1). Tandis que les Mauritaniens du FC Nzidane de leur côté ont renversé le FC Diarra du Mali (3-2).

Nouvelle journée, nouveau spectacle et nouvelles sensations au stade M’Ballou Mady Glao Diakité de Kankan à l’occasion de la J4 de cette WACC 2026.

Le Horoya AC s’offre le duel des champions

Les Rouge et Blanc de Matam ont renoué avec la victoire en dominant le tenant du titre de la WACC.

Le Horoya AC s’est imposé (2-1) grâce aux réalisations d’Aboubacar Sylla (5ᵉ) et Yero Bhoye Bah (50ᵉ). Côté malien, Abass Kouyaté a réduit l’écart pour le Djoliba AC à la 42ᵉ minute.

Avec ce succès, le champion de Guinée enregistre sa première victoire dans le tournoi et relance sa campagne avant d’affronter le FC Diarra mercredi pour son dernier match de phase de groupes.

Le Djoliba AC devra quant à lui réagir face à Star Sport Academy lors de sa dernière sortie en phases de poules.

FC Nzidane domine le FC Diarra et se relance

Après une entrée en matière difficile, le club mauritanien a retrouvé le sourire ce lundi grâce à une victoire précieuse (3-2) face au quatrième du championnat malien.

Les vice-champions de Mauritanie ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec l’ouverture du score de Babacar Diop à la 17ᵉ minute, avant que Mamadi Oularé ne double la mise une minute plus tard.

Menés de deux buts, les Maliens réagissent et reviennent au score grâce à Ibrahima Traoré (37ᵉ) et Seydou Sidibé (38ᵉ). Le FC Nzidane reprend l’avantage et s’impose finalement en seconde période grâce à Ousmane Traoré (50ᵉ).

Les Mauritaniens, qui décrochent ainsi leur premier succès dans la compétition. De son côté, le FC Diarra concède sa première défaite après son match nul obtenu face au Hafia FC.

Une journée intense et prolifique

Cette quatrième journée a été, jusque-là, la plus prolifique du tournoi avec huit buts inscrits en deux rencontres. Cela traduit notamment le niveau élevé de la compétition et l’intensité dégagée dans la préparation des différentes équipes en vue des interclubs de la CAF.

La Guinée et le Mali à l’honneur pour la J5

La cinquième journée de cette édition 2026, programmée ce mardi, sera marquée par deux duels Guinée-Mali.

À 14h GMT, le Karfamoriah FC, auteur de deux victoires consécutives, défiera l’AS Real de Bamako.

Dans la seconde affiche prévue à 16h GMT, le Hafia FC tentera de décrocher son premier succès face au Stade Malien de Bamako.