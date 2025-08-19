Après plusieurs mois de tension, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) connaîtra ce jeudi 21 août 2025 l’issue du bras de fer qui l’oppose au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

La Chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême devrait rendre sa décision à cette date, a confirmé ce mardi Me Mamoudou Sané, l’un des avocats du parti, au micro de Guinée360. « Effectivement, c’est programmé pour jeudi à la chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême », a-t-il déclaré.

Genèse de l’affaire

Le différend trouve son origine dans une correspondance envoyée le 27 juin dernier par le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé. Dans ce courrier, le MATD demandait à l’UFDG de surseoir à son congrès électif prévu le 6 juillet. Les motifs avancés étaient multiples : l’exécution d’une décision judiciaire relative à la réintégration d’Ousmane Gaoual Diallo, actuel porte-parole du gouvernement ; le respect strict des statuts et du règlement intérieur du parti ; ainsi que la nécessité d’un dialogue inclusif avec toutes les sensibilités internes, notamment le Mouvement des réformateurs (MR-UFDG).

Estimant cette injonction abusive, la direction de l’UFDG, dirigée par Cellou Dalein Diallo — en exil depuis plus de trois ans —, a saisi la Cour suprême pour contester la décision du MATD. Depuis lors, le parti traverse une période de fortes turbulences, marquée par des divergences internes, des pressions politiques et l’impatience croissante de sa base militante.

La décision attendue jeudi par la Cour suprême sera déterminante pour la principale formation de l’opposition. Elle pourrait non seulement conditionner la tenue du congrès électif tant attendu, mais aussi redessiner les équilibres internes du parti et, plus largement, influencer son rôle dans le paysage politique guinéen.