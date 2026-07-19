Grand Conakry : que disent les prévisions météorologiques pour ce dimanche ?

L’Agence nationale de la météorologie (ANM) met en garde contre des risques d’inondations dans les zones côtières, en particulier dans le Grand Conakry.

Selon le bulletin météorologique, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2026, l’ANM annonce le retour des précipitations « avec des risques élevés d’inondation en zone côtière et particulièrement dans le grand Conakry. »

Des averses orageuses sont également attendues en Basse-Guinée ainsi que dans plusieurs localités des autres régions naturelles du pays. Les températures minimales varieront entre 16 °C à Mali et 23 °C à Conakry. Les vents resteront modérés sur l’ensemble du territoire national, avec des rafales pouvant dépasser les 30 km/h, précise le bulletin météorologique.

Pour la journée de ce dimanche 19 juillet 2026, l’ANM prévoit un ciel nuageux en Basse-Guinée, accompagné de pluies faibles intermittentes, entrecoupées de périodes d’accalmie plus ou moins longues.

Dans le reste du pays, le temps sera partiellement nuageux à couvert, avec des pluies faibles localisées. Les températures maximales oscilleront entre 27 °C à Conakry et 33 °C à Koundara.