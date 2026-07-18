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Jordanie : des frappes iraniennes font deux morts et un disparu dans les rangs de l’armée américaine

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture
Photo U.S. Marine Corps. Image Centcom

Deux soldats américains ont été tués et un troisième est porté disparu à la suite de frappes iraniennes visant des installations militaires américaines en Jordanie, selon les autorités militaires des États-Unis.

La reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran continue d’avoir de lourdes répercussions sur les pays du Moyen-Orient accueillant des bases américaines, désormais exposées aux attaques iraniennes.

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« Le 17 juillet, deux membres des forces américaines en Jordanie ont été tués dans l’action alors que le commandement central américain (CENTCOM) et les forces partenaires défendaient contre des attaques de missiles balistiques iraniens et de drones. De plus, un membre des forces est actuellement disparu », a indiqué le CENTCOM dans un communiqué.

Le commandement américain précise également que quatre militaires ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens afin d’y recevoir des soins. D’autres membres du personnel ont, par ailleurs, été examinés pour des blessures jugées mineures.

Cette nouvelle escalade militaire entre l’Iran et les États-Unis compromet le mémorandum d’accord conclu sous la médiation du Pakistan. Elle entraîne également un nouveau blocage du détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

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