Drame à Demoudoula : le bilan passe à six morts, le propriétaire de l’immeuble interpellé

Vingt-quatre heures après l’effondrement d’un immeuble de neuf étages à Demoudoula, dans la commune de Ratoma, le bilan humain s’est alourdi. Selon les services de secours, le drame a fait six morts.

Le directeur régional de la Protection civile de Conakry, le colonel Ibrahima Sory Kaba, a indiqué que les opérations de recherche se poursuivent et ont permis de retrouver de nouvelles victimes sous les décombres. « Il y a six victimes qui étaient inconscientes et que nous considérons comme décédées. Leurs corps ont été admis aux morgues de l’hôpital Sino-Guinéen et du CHU de Donka », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le colonel Ibrahima Sory Kaba a fait savoir que le propriétaire de l’immeuble a été interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte après le drame. « D’après nos informations, le propriétaire est à la disposition de la brigade de recherches pour des questions relatives à la procédure », a précisé le colonel Ibrahima Sory Kaba.