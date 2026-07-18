Football : la FIFA lance deux programmes structurants pour accélérer le développement du football guinéen

La Fédération internationale de football association (FIFA) franchit une nouvelle étape dans son accompagnement du football guinéen. Une délégation de l’instance mondiale, composée de deux experts internationaux, est attendue en Guinée à partir du 26 juillet 2026 pour conduire deux programmes majeurs destinés à renforcer la structuration et le développement du football national.

Selon un communiqué de la Fédération guinéenne de football (FGF), cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la FIFA et la FGF, ainsi que de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement technique.

Le programme FIFA Talent Development Scheme lancé en Guinée

La première étape de cette mission, prévue les 27 et 28 juillet, sera consacrée au lancement officiel en Guinée du FIFA Talent Development Scheme (TDS), un programme stratégique piloté par Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial à la FIFA.

Selon le secrétaire général de la FGF, Ibrahima Barry, dit “Blasco”, ce programme ambitionne d’offrir à chaque jeune talent guinéen, quels que soient son origine ou son milieu, un parcours de formation structuré et un encadrement technique répondant aux meilleurs standards internationaux.

L’objectif est de détecter, former et accompagner les jeunes joueurs à fort potentiel afin de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de footballeurs capables d’évoluer au plus haut niveau.

Un diagnostic complet du football amateur

La seconde phase de la mission se déroulera du 29 au 31 juillet aux Chapiteaux By Issa, avec l’organisation de l’Atelier national de restitution de l’Analyse de l’Environnement du Football Amateur (AEFA).

Réalisée sous l’égide de la FIFA, cette étude dresse un état des lieux approfondi du football amateur en Guinée. Elle repose sur une large consultation des acteurs du football national afin d’identifier les acquis, les insuffisances, les défis structurels et les perspectives de développement.

« L’atelier permettra de présenter les principaux enseignements de cette analyse, de recueillir les observations des différentes parties prenantes et de dégager une vision commune devant servir de socle à une politique nationale ambitieuse de développement du football amateur », a expliqué le secrétaire général de la FGF, Ibrahima Barry.

Les principaux acteurs du football réunis

Les travaux réuniront les représentants du Gouvernement, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique et sportif guinéen (CNOSG), de la FIFA, de la Fédération guinéenne de football, des ligues régionales, des districts préfectoraux, des clubs, des académies, des entraîneurs, des arbitres, des directeurs techniques ainsi que des partenaires institutionnels.

La FGF précise que cette rencontre se tiendra sous la présidence d’honneur du ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé.

À travers cette mission, la FIFA réaffirme son engagement à accompagner la professionnalisation du football guinéen, aussi bien à la base qu’au niveau de la détection et de la formation des jeunes talents, deux leviers essentiels pour renforcer durablement la compétitivité du football national.