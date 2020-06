Ils sont désormais appelés ex-militants de l’Union des forces républicaines (Ufr) de Sidya Touré. 10 membres aussi viennent d’emboîter le pas à Badra Koné, en jetant l’éponge.

Le parti de Sidya Touré, autrefois qualifié de 3ème force politique guinéenne enregistre d’innombrables démissions. Après quelques grandes figures de ce parti, ces autres militants parlent eux aussi de mauvaise gestion des responsables du bureau exécutif de cette formation politique.

A qui la faute? Saikou Yaya, dame Daffé ou Sidya lui-même ? De toute façon, ces nouveaux démissionnaires ont mis l’accent sur le fait que le parti ne répond plus à leurs aspirations, en quittant le navire Ufr.

« Nous nous reconnaissons plus dans les valeurs que disent porter et promouvoir par les dirigeants du parti tant leurs contradictions entre les dires et les actes sont manifestes et insupportables », ont-ils raconté dans leur lettre de démission que vous trouverez à la fin du texte.

Sidya Touré et son parti serait en chute sur l’échiquier politique guinéenne s’il ne prend pas garde, selon les remarques de certains spécialistes et observateurs. Récemment, c’est Badra Koné qui avait le contrôle de la jeunesse du parti qui a jeté l’éponge. Mais avant cela, Baïdy Aribot ou le bras droit de Sidya qui a été le premier à le quitter.