Nommée préfète de Dabola le 30 mars 2021, Gnalen Condé a été installé dans ses fonctions ce lundi 19 avril, malgré la protestation il y a quelques jours, des jeunes qui ne voulaient pas de son retour dans leur ville.

Il faut rappeler que Gnalen Condé était préfet de Fria depuis plus de 6 ans. Elle a été plusieurs fois décriée par la population de cette ville à cause des soupçons supposés où réels de détournements.

«J’ai entendu votre cri de cœur et je prends acte. En venant à Dabola, je compte d’abord sur la franche collaboration de toutes les couches socio-professionnelles ( les sages, les cadres, les travailleurs à tous les niveaux, surtout la jeunesse et les femmes) pour l’accomplissement correcte de ma mission et la réussite de mon travail. Je sollicite l’appui de chacun et de tous sans aucune discrimination afin de réussir dans tous nos projets de développement socio-économique», a déclarée Gnalen Condé à l’occasion de sa prise de fonction.