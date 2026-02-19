Fait rare dans le calendrier religieux, les fidèles musulmans et chrétiens entament cette année, le même jour, respectivement le jeûne du Ramadan et le Carême.

Une coïncidence qui, au-delà de sa portée spirituelle, suscite de nombreuses réactions au sein de la classe sociopolitique et de la société civile, certains y voyant une opportunité de renforcer les valeurs de cohésion nationale et de prière pour la paix.

Dans ce contexte, le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, a adressé un message aux fidèles des deux confessions, les invitant à faire de cette période un moment de recueillement et de solidarité en faveur du pays. “Je souhaite un Ramadan béni aux musulmans et un Carême fructueux aux chrétiens. J’invite les fidèles des deux confessions à s’unir dans le recueillement et la solidarité, et à prier pour la paix, la justice et la prospérité en Guinée”, a-t-il déclaré.

Pour le leader du PRP, la concomitance de ces deux temps forts religieux constitue un symbole d’unité et de communion entre les Guinéens, dans un contexte national marqué par plusieurs défis. “Je souhaite que cette période de jeûne et de prière soit une source de renouveau spirituel et de solidarité envers les plus démunis”, a-t-il ajouté.

Évoquant la situation sociopolitique du pays, Rafiou Sow estime que la Guinée est confrontée, ces derniers temps, à des enjeux liés notamment au respect des droits humains. Il appelle ainsi les fidèles musulmans et chrétiens à formuler des prières pour l’avènement d’un État plus respectueux des libertés fondamentales. “Je demande aux musulmans et aux chrétiens à œuvrer pour la paix, la justice et la prospérité en Guinée, et à prier pour l’émergence d’une Guinée prospère et respectueuse des droits et libertés de ses citoyens”, a-t-il conclu.

Au-delà du message politique, cette double observance religieuse est perçue par plusieurs acteurs comme une occasion de promouvoir le vivre-ensemble et de renforcer les valeurs de tolérance et de solidarité dans le pays.