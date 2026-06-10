Contentieux électoral à Gbessia : la GMD lourdement sanctionnée, six sièges retirés par la justice

Le Tribunal de première instance de Mafanco a rendu, ce mercredi 10 juin 2026, sa décision sur les recours introduits à la suite de la publication des résultats provisoires des élections communales dans la commune de Gbessia. Ce verdict rebat les cartes de la représentation au sein du futur conseil communal en modifiant la répartition des voix et des sièges entre les différentes listes en compétition.

Sur les sept formations politiques et mouvements ayant saisi la justice, cinq ont vu leurs recours déclarés recevables, tandis que deux ont été rejetés pour irrecevabilité.

Les requêtes de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), représentée par Gbessa Sylla, ainsi que du mouvement Won Tanan Bé, conduit par Bella Kamano, n’ont pas été retenues par le tribunal. En revanche, les recours de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG), d’Avenir Guinée Nouvelle (AGN), de Gbessia d’Abord (GA) et du Mouvement Alternatif Démocratique (MAD) ont été jugés recevables.

Après examen des pièces du dossier et délibération conformément aux dispositions légales en matière électorale, la juridiction a procédé à une nouvelle répartition des suffrages et des sièges.

Une nouvelle configuration du conseil communal

Selon la décision du tribunal, le Mouvement Alternatif Démocratique (MAD) arrive désormais en tête avec 14 980 voix et obtient 11 sièges. La GMD suit avec 13 742 voix et 10 sièges.

Avenir Guinée Nouvelle (AGN) totalise 10 865 voix pour 8 sièges, tandis que Gbessia d’Abord (GA) recueille 7 347 voix et décroche 5 sièges.

L’Union Démocratique de Guinée (UDG) et le Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) enregistrent respectivement 5 341 et 4 773 voix, leur permettant d’obtenir chacun 4 sièges. De son côté, Gbessia Unie (GU) comptabilise 3 591 voix et se voit attribuer 3 sièges.

Les résultats provisoires remis en cause

Avant l’intervention du tribunal, les résultats provisoires publiés par la Direction générale des élections (DGE) attribuaient :

GMD : 32 637 voix et 16 sièges ;

MAD : 24 463 voix et 12 sièges ;

AGN : 12 233 voix et 6 sièges ;

BDA : 8 155 voix et 4 sièges ;

UDG : 6 117 voix et 3 sièges ;

FRONDEG : 4 078 voix et 2 sièges ;

BU (Gbessia Unie) : 4 073 voix et 2 sièges.

La décision du Tribunal de Mafanco met ainsi un terme au contentieux électoral relatif aux résultats provisoires des communales à Gbessia et fixe définitivement la composition du futur conseil communal.

Des candidats saluent le verdict

À l’issue de l’audience, plusieurs candidats ont exprimé leur satisfaction, estimant que la justice a permis de rétablir la sincérité des résultats.

C’est notamment le cas du mouvement Gbessia d’Abord, représenté par Djibril Firawa Touré, qui obtient un siège supplémentaire, passant de quatre à cinq conseillers municipaux.

Pour le candidat, il s’agit d’« une victoire collective ». Il estime que « la justice vient de trancher en tenant compte des chiffres de la centralisation contestés après la publication des résultats provisoires. Les résultats provisoires publiés par la DGE ne sont pas conformes aux résultats sur le terrain », avant d’ajouter : « Aujourd’hui, c’est une grande joie pour nous. La justice a fait son travail. C’est une victoire pour tous les acteurs à Gbessia. »

Djibril Firawa Touré considère également que « la population a gagné », estimant que « sa voix a été respectée et matérialisée par cette décision du tribunal de Mafanco ».

Même satisfaction du côté du FRONDEG. Son tête de liste à Gbessia, Boubacar Nimaga, s’est félicité de la décision rendue par le tribunal.

« On a obtenu ce que nous avions déjà réclamé. Nous sommes très réjouis du fait qu’on a été rétablis dans nos droits et que la justice a fait son travail », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette décision a permis de lever les divergences constatées entre les résultats issus de la centralisation et ceux publiés à titre provisoire. « La justice a joué son rôle auquel tous les candidats de la commune de Gbessia s’attendaient », a-t-il conclu.