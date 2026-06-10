RDC : Fally Ipupa décoré par Félix Tshisekedi

Lors d’une cérémonie officielle organisée ce mardi 9 juin 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a élevé l’artiste Fally Ipupa au rang de Chevalier de l’Ordre national du Léopard. À cette distinction s’ajoute une médaille d’or du mérite des Arts, des Sciences et des Lettres, consacrant une carrière musicale de portée internationale.

Cette décoration vient récompenser l’engagement artistique de Fally Ipupa ainsi que sa contribution au rayonnement de la RDC sur la scène mondiale. À travers sa musique, l’artiste est présenté comme un ambassadeur culturel ayant participé à l’exportation de la rumba congolaise et de l’identité musicale du pays.

Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a salué un parcours qu’il qualifie d’exemplaire, soulignant la trajectoire d’un artiste parti de Bandalungwa, quartier emblématique de Kinshasa, devenu une figure internationale. Il a insisté sur la dimension collective de cette reconnaissance, qu’il associe à l’ensemble de la musique congolaise.

Le chef de l’État a également rendu hommage aux grandes figures de la rumba congolaise, évoquant notamment Grand Kallé, Tabu Ley Rochereau, Papa Wemba. Ces artistes, a-t-il rappelé, ont ouvert la voie et contribué à bâtir l’audience internationale de la musique congolaise.

Visiblement ému, Fally Ipupa a exprimé sa reconnaissance envers les autorités congolaises pour cette distinction qu’il considère comme un honneur personnel mais aussi collectif.

Il a déclaré dédier cette reconnaissance à l’ensemble des artistes congolais, toutes disciplines confondues, tout en adressant un message fort à la jeunesse : persévérance, discipline et travail comme clés de réussite malgré les obstacles.

Avec plus de 90 trophées majeurs et plusieurs certifications internationales, Fally Ipupa confirme son statut d’artiste majeur du continent. Son parcours est marqué par des distinctions internationales, notamment dans la performance live et les ventes certifiées d’albums.