Le bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) s’est réuni ce jeudi 19 février 2026 à la Bourse du travail, dans un contexte marqué à la fois par des tensions internes et par des préoccupations sociales croissantes. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, la question des déguerpissements et la situation des acteurs du commerce ont occupé une place centrale.

À l’issue de la rencontre, Abdoulaye Barry, secrétaire chargé des négociations et des conflits de la CNTG, a exposé la position de la centrale syndicale. « Le syndicat du commerce, qui est affilié à la CNTG, a parlé de la situation concernant les déguerpissements. C’est vrai, on est d’accord pour le déguerpissement. Mais, l’État peut trouver des mesures correctives pour ces personnes qui travaillent, afin que ces gens-là puissent avoir quand même des lieux pour pouvoir continuer leurs petits commerces. »

S’il reconnaît la légitimité de certaines opérations engagées par les autorités, le responsable syndical met en garde contre leurs répercussions sociales. « On dit souvent, pour prendre une décision qui va empiéter, qui va faire un frein à un citoyen, même si la décision est bonne, elle n’est pas bonne. »

Abdoulaye Barry relève toutefois des avancées observées sur le terrain. Il salue certaines initiatives gouvernementales tout en appelant à leur renforcement et à leur généralisation. « Déjà, nous commençons un peu à remercier le gouvernement. Nous avons vu à Enco 5 qu’ils ont trouvé un lieu de remplacement. Nous avons vu aujourd’hui certains marchés au niveau de Enta, je pense bien même au niveau de 36, qui sont en train de trouver des solutions. Mais comme on a un syndicat sectoriel qui est déjà en train de discuter avec le gouvernement pour que cela soit réglé. »

La CNTG insiste ainsi sur la nécessité d’accompagner les opérations de déguerpissement par des alternatives concrètes, afin de préserver les moyens de subsistance des commerçants concernés et d’éviter une aggravation des tensions sociales.