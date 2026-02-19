Le Premier ministre, Bah Oury, a rencontré, ce mercredi 18 février 2026, les candidats malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Selon la Primature, cette démarche s’inscrit dans une volonté d’apaisement du climat politique et de renforcement de la confiance entre les différents acteurs.

À l’issue des échanges, la présidente du Front pour l’alliance nationale (FAN), Makalé Camara, a exprimé sa satisfaction, saluant une initiative qu’elle juge constructive. « Cette rencontre a été de bon aloi. Le dialogue, les échanges, la communication, c’est ce qui construit un pays, une nation. C’est ce qu’il nous faut cultiver ensemble, en tant que Guinéens, pour avancer dans la même direction, même si les chemins peuvent être différents », a-t-elle déclaré au micro de la RTG.

Selon la Primature, cette prise de contact constitue une première étape appelée à se poursuivre avec les acteurs ayant participé au dernier scrutin, avant d’être élargie à d’autres composantes sociopolitiques du pays.

Pour Makalé Camara, l’élection présidentielle doit être perçue comme une victoire collective. « L’élection qui s’est tenue, c’est la Guinée qui l’a gagnée. Il n’y a ni gagnant ni perdant, comme le président de la République lui-même l’a dit », a-t-elle soutenu.

La présidente du FAN a également salué le climat dans lequel le scrutin s’est déroulé, appelant à la consolidation de cette dynamique lors des prochaines échéances. « La manière dont cela s’est passé, dans le calme et le respect mutuel, est à encourager. Nous souhaitons que la politique demeure un débat d’idées et non un combat de dupes », a-t-elle affirmé.

Réitérant la disponibilité de sa formation politique à contribuer à la construction nationale, elle a conclu : « Nous avons salué cette rencontre, qui constitue une prise de contact, et nous sommes ouverts et prêts à servir ce pays. »