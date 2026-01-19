La Confédération africaine de football (CAF) a réagi fermement aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) TotalEnergies Maroc 2025, disputée ce dimanche 18 janvier entre le Maroc et le Sénégal.

Dans un communiqué publié peu après la rencontre, l’instance dirigeante du football africain a condamné le comportement jugé « inacceptable » et « inapproprié » de certains joueurs et officiels, notamment à l’issue du match. « La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre », a indiqué l’organisation, rappelant son attachement aux valeurs de fair-play et de respect.

La CAF a également annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire. « La CAF examine actuellement toutes les images et saisira les instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables », précise le communiqué.

L’instance continentale assure qu’elle ne tolérera aucun acte portant atteinte à l’intégrité des compétitions et à l’image du football africain.