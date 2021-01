Dans une émission la semaine dernière, Aboubacar Soumah, Secrétaire Général du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) a accusé Oumar Tounkara d’avoir perçu une somme de cent cinquante millions de francs guinéens (150.000.000) des mains des hauts commis de L’État.

Invité dans l’émission les ‘’Grandes Gueules’’de la radio Espace ce mardi 19 janvier 2021, l’ancien Secrétaire général adjoint du SLECG Oumar Tounkara affirme n’avoir rien perçu du gouvernement. Selon lui, seul Aboubacar soumah a pu tirer profit de ces grèves.

«je dis haut et fort devant tous les Guinéens que je n’ai jamais reçu de l’argent venant de quelqu’un. Je ne pourrais jamais vendre ma dignité. Je vous met au défit de me présenter des images où je suis entrain de recevoir de l’argent venant d’un responsable de L’État », lance t’il.

Poursuivant, Oumar Tounkara demande aux enseignants d’être vigilants et de ne pas céder à la manipulation.

«Au nom de l’inter syndical de l’Éducation, nous vous demandons d’œuvrer pour qu’il y ait la quiétude dans les écoles. Et qu’il y ait un enseignement de qualité. Le combat nous le mènerons au près du gouvernement pour l’amélioration de nos conditions de vie et de travail. Soyez vigilants, faites tout pour être au dessus de la manipulation, de l’intoxication et de la prévarication. Le développement de la Guinée passe par l’éducation», plaide ce syndicaliste

Par ailleurs, ce syndicaliste fait des recommandations au gouvernement

«Au gouvernement, nous vous demandons d’organiser le plus tôt que possible les états généraux de l’Éducation pour faire un diagnostic sans complaisance des problèmes qui assaillent l’Éducation afin d’avoir un enseignement de qualité. Nous vous demandons de donner un salaire descend pour avoir un enseignement de qualité. Recruter les jeunes contractuels les former scientifiquement, académiquement pour qu’ils fassent une prestation digne de qualité pour sauver l’école guinéenne qui est en danger depuis plus de 10 ans», conclut il