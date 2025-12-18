Par une série de décrets lus ce jeudi 18 décembre 2025, à la RTG, le président Mamadi Doumbouya, a procédé à plusieurs nominations au sein du système judiciaire. Ces décisions concernent la Cour suprême, la Cour d’appel de Kankan ainsi que les tribunaux de première instance de Macenta et de Nzérékoré.

Ci-dessous les magistrats nommés et leurs nouvelles fonctions :

Ibrahima 1 Camara, avocat général au parquet général de la Cour suprême. Il était précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Nzérékoré.

Marouane Baldé, nommé procureur général près la Cour d’appel de Kankan. Il exerçait auparavant les fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Macenta.

Salimou Diaby, procureur de la République près le tribunal de première instance de Macenta. Il était précédemment juge d’instruction au tribunal de première instance de Labé.

Algassimou Diallo, nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Nzérékoré. Il occupait jusque-là le poste de procureur général près la Cour d’appel de Kankan.

Ces nominations interviennent dans un contexte de réaménagement de l’appareil judiciaire, visant à renforcer l’efficacité et le fonctionnement des juridictions à l’échelle nationale.