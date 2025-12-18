Dans le cadre de la couverture de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a lancé, ce jeudi 18 décembre 2025, le processus d’accréditation des journalistes.

À cet effet, les associations de médias ainsi que les responsables des organes de presse sont invités à déposer la liste de leurs journalistes appelés à couvrir le scrutin. Cette démarche doit être effectuée au plus tard le lundi 22 décembre 2025, au siège de l’institution.

Selon le communiqué de la HAC, « une copie de la carte de presse professionnelle (exercice 2025-2027) de chaque professionnel choisi doit être jointe à cette liste ». L’organe de régulation précise par ailleurs que la date indiquée constitue un délai de rigueur.