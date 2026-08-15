Finale CAN féminine 2026 : le Cameroun veut briser la malédiction, le Malawi veut écrire sa légende

Démarrée le 26 juillet dernier, la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine prendra fin ce dimanche 16 août 2026 dans la capitale marocaine. Pour la dernière affiche de cette édition, le Cameroun et le Malawi disputeront la grande finale avec un objectif commun : décrocher une première étoile continentale.

Après trois finales perdues, les Lionnes indomptables espèrent briser la malédiction, tandis que le Malawi, novice dans le tournoi, ambitionne de marquer à jamais l’histoire de la CAN féminine.

Le Cameroun retrouve la finale dix ans après et veut briser la malédiction

Le Cameroun disputera sa première finale depuis 2016, année où les Lionnes indomptables s’étaient inclinées à domicile face au Nigeria.

Pour atteindre le dernier rendez-vous de cette édition 2026, les Camerounaises ont signé deux victoires marquantes lors de la phase à élimination directe.

En quarts de finale, elles ont créé l’une des principales sensations du tournoi en éliminant le Nigeria, champion en titre et recordman de victoires avec dix sacres, sur le score de 1-0. Une victoire qui leur a également permis de prendre leur revanche dix ans après leur défaite en finale.

Portées par une défense particulièrement solide et les interventions décisives de leur gardienne Michaely Kyria Bihina, les Lionnes indomptables ont ensuite résisté au Maroc en demi-finales.

Après 120 minutes sans but, le Cameroun s’est imposé (3-1) lors de la séance des tirs au but, mettant fin au parcours du pays hôte devant son public au stade Prince Moulay Hassan de Rabat.

Le Malawi, une première historique

Le Malawi réalise une campagne remarquable pour sa première participation à la compétition.

Après avoir terminé en tête de son groupe devant le Nigeria et la Zambie, les Scorchers ont confirmé leurs ambitions lors des phases à élimination directe.

En quarts de finale, le Malawi s’est imposé (2-1) face au Ghana, décrochant sa qualification pour le dernier carré et, par la même occasion, son billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil.

Les Malawites ont poursuivi leur parcours historique en demi-finales avec une victoire (3-1) contre l’Algérie, synonyme de qualification pour la première finale de CAN féminine de leur histoire.

Les sœurs Tabitha et Temwa Chawinga ont une nouvelle fois joué un rôle déterminant dans cette campagne exceptionnelle. Leur influence offensive a largement contribué au parcours d’une équipe qui n’a cessé de déjouer les pronostics depuis le début du tournoi.

Sur le papier, les Malawites aborderont cette finale avec moins de pression, contrairement aux Camerounaises qui veulent mettre fin à une longue attente après leurs trois échecs en finale (2004, 2014 et 2016).

Deux styles de jeu opposés

Au-delà de l’enjeu historique, cette finale mettra également aux prises deux équipes aux profils différents.

Le Cameroun s’appuie sur une organisation défensive solide, une grande capacité à résister dans les moments difficiles et une expérience importante des grands rendez-vous africains. Les Lionnes indomptables ont notamment construit leur parcours sur leur rigueur défensive, avec seulement deux encaissés depuis le début de la compétition tous concédés en phases de poules.

En face, le Malawi arrive avec une approche davantage tournée vers l’offensive. Portées par les sœurs Chawinga, les Scorchers ont impressionné par leur efficacité dans le dernier tiers et leur capacité à faire basculer les rencontres grâce à leur puissance offensive. Les Malawites ont incrit 12 buts en cinq matchs disputés s’illustrant comme la meilleure attaque de la compétition.

Entre l’expérience camerounaise et l’insouciance malawite, cette finale promet donc un duel indécis entre deux équipes qui poursuivent le même rêve : décrocher une première médaille d’or continentale.

Un titre historique en jeu

À l’issue de cette finale, le vainqueur soulèvera le prestigieux trophée et bénéficiera d’une dotation record de 2 millions de dollars, parmi les plus importantes jamais attribuées dans le football féminin des sélections nationales.

Le coup d’envoi est prévu à 19 h GMT au stade Prince Moulay Hassan de Rabat.