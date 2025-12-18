Les nominations se poursuivent au sein de la magistrature guinéenne. Le magistrat Algassimou Diallo a été nommé procureur général près le Tribunal de première instance (TPI) de Nzérékoré, à travers une série de décrets lus ce jeudi 18 décembre 2025.

Cette nomination intervient quelques semaines seulement après sa désignation, le 1er novembre dernier, au poste de procureur général près la Cour d’appel de Kankan, illustrant une nouvelle étape dans son parcours au sein des juridictions du pays.

Avant cette affectation, Algassimou Diallo a exercé les fonctions de procureur général près le Tribunal de première instance de Dixinn. Il s’y est notamment illustré lors de la première phase du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009, où il a conduit les poursuites avec rigueur et méthode.

Avec cette nouvelle nomination, le magistrat est appelé à poursuivre sa carrière au TPI de Nzérékoré, dans un contexte de réorganisation et de renforcement de l’appareil judiciaire guinéen.