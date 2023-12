Suite à l’explosion du principal dépôt de carburant de la Guinée dont le bien provisoire est de 14 morts, les autorités de Conakry ont décidé d’anticiper les congés de Noël pour le système éducatif.

L’explosion a provoqué l’arrêt de toutes les activités en Guinée. Les écoles doivent rester fermées jusqu’à la fin des congés de Noël et reprendront le 2 janvier 2023. C’est qu’à indiqué un communiqué du gouvernement qui a revu le bilan humain du drame à 14 morts.

Le calendrier des congés de Noël au niveau de tout le système éducatif sont réaménagés du 19 décembre 2023 au 1er janvier 2024 inclusivement.

Par ailleurs, l’ouverture d’une enquête judiciaire est annoncée par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, pour déterminer les causes du sinistre et situer les responsabilités.

La première évaluation du matériel sur le dépôt est de 13 bacs hors service et 5 bacs non affectés. Ce qui veut dire que le principal dépôt de carburant du pays a perdu plus de 70 % de sa capacité.