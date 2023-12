À travers un communiqué rendu public le lundi 18 décembre 2023, la Coalition politique pour la rupture (CPR) déplore les pertes en vies humaines, les cas de blessées graves et les dégâts matériels importants enregistrés à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au dépôt centrale d’hydrocarbures situé à Kaloum.

Communiqué

En cette douloureuse occasion, la CPR adresse ses condoléances les plus émues au Président de la transition, au gouvernement, aux victimes, au peuple de Guinée et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.

Elle salue également les mesures immédiates prises par les services compétents de l’État, en dépit du déficit criard de moyens matériels et humains, en vue de circonscrire cette tragédie qui aurait pu encore avoir une ampleur plus dramatique.

La CPR félicite et encourage les citoyennes et citoyens guinéens ainsi que les partenaires de la Guinée pour la solidarité exprimée et invite les coalitions sœurs, les organisations faîtières, mais aussi et surtout ses militants et responsables à tous les niveaux à apporter leur soutien moral et matériel aux victimes de cette tragédie.

Pour finir, elle demande aux gouvernements de :

1 – décréter 3 journées de Deuil national et d’ordonner la mise en berne du drapeau ;

2 – diligenter très rapidement une meilleure sécurisation des lieux ;

3 – mettre en place immédiatement une commission d’enquête nationale assistée d’experts internationaux reconnus, en vue d’évaluer les dégâts, en rechercher les présumés responsables de près et de loin et les traduire devant les tribunaux ;

4 – déplacer le dépôt central de carburant dans les meilleurs délais et dans des endroits mieux isolés et mieux sécurisés ; dans tous les cas, loin des habitations ;

5-en faire une priorité nationale, la dotation de chaque commune de Conakry et de toutes les villes de l’intérieur du pays de services de sapeurs-pompiers mieux équipés, prompts à agir à tout moment et en toutes circonstances pour assurer, en ce qui les concerne, la protection de nos concitoyens;

6- Continuer à prendre en charge les sinistrés, procéder à l’aménagement de foyers d’accueil et envisager le paiement des dommages et intérêts.