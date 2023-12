Quelques heures après l’incendie survenu au dépôt de carburant de Conakry, à Labé, toutes les stations services de la ville sont fermées et refusent de servir. Dans certaines stations à l’image de celle de Malea, très tôt le matin des attroupements ont été formés mais pas de service.

Du côté des gérants, les versions changent d’une station à l’autre, pour certains, ils n’ont plus de carburant et sont en rupture, ce que nie Mamadou Aliou Diallo : « Hier nuit ils étaient en train de vendre de l’essence et comment là, très tôt à 7 heures, ils disent être en rupture, c’est incompréhensible. Je pense qu’ils refusent de vendre pour ensuite revendre plus chers dans des bidons ».

Pour d’autres gérants de stations, ils ont reçu une information depuis Conakry que toutes les stations services doivent restées fermées, faisant allusion au communiqué du gouvernement qui annonce « la fermeture des stations sauf pour les services d’urgence » mais qui ne concerne que le grand Conakry.

En attendant difficile de se procurer de carburant dans la ville de Labé, au marché noir, les rares qui vendent le font avec des prix allant de 15 000 GNF à 25 000 GNF, ce qui n’est pas du gout de cet autre client. « Ils ont acheté le carburant à 12 000 GNF pour le revendre à 13 000 GNF mais comme ils ont su que les stations sont fermées, ils augmentent les prix à leur goût », fustige Amadou Sow.