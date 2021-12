Autour d’un dîner avec les diplomates de la CEDEAO, dans l’après-midi du vendredi 17 décembre 2021, au Palais Mohamed V, le président de la transition a expliqué les raisons du retard dans la mise en place du Conseil national de transition (CNT), comme exigé aussitôt par l’institution sous-régionale.

La Guinée se trouve jusque-là sous les sanctions de la CEDEAO qui a insisté récemment la mise en place du CNT, par la junte au pouvoir. En face des diplomates de l’institution, le président du CNRD a signalé avoir l’ambition de bien faire les choses afin d’éviter les erreurs du passé.

«Vous conviendrez avec moi que le processus de mise en place d’un conseil de transition bâclée peut avoir des conséquences graves sur tout le processus de refondation. Ce qui est aussi important de comprendre, c’est que ce processus se fera correctement. On appelle à la compréhension de chacun et de tous. Je reste sincèrement à la disposition de nos frères de la sous-région. Nous tenons beaucoup à la CEDEAO. Je veux tout simplement que les Guinéens, cette fois-ci se comprennent, qu’on s’écoute et qu’on arrive tous ensemble à trouver une solution pérenne pour nos enfants et nos petits-enfants », a lancé le Colonel Mamadi Doumbouya.

« Depuis notre prise du pouvoir le 5 septembre dernier, beaucoup d’actions significatives ont été posées. Malgré toute la bonne volonté, nous ne comprenions pas souvent certaines prises de position de nos pairs concernant la mise en place du conseil national de transition», a exprimé le président de la transition.

Il informe que le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a reçu pour 81 places, 706 candidatures.

«Certaines entités, en plus de candidatures en groupe, ont encore déposé des candidatures individuelles. Nous avons aussi enregistré les candidatures des mêmes structures avec des signatures différentes pour nous faire croire que telle n’est pas plus légitime que telle, pour désigner leurs propres représentants. Vous comprendrez alors toutes les difficultés à mêler tout cela aux pas de course», justifié le chef de la junte.