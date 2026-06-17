Législatives et communales : le Bloc Libéral conteste les résultats de la DGE et dénonce la suppression de plus de 67 000 voix

Lors d’une conférence de presse animée ce mercredi 17 juin 2026, le Bloc Libéral (BL) et la Coalition Pour la Rupture (CPR) ont vivement contesté les résultats provisoires globaux des élections législatives et communales publiés par la Direction Générale des Élections (DGE).

Prenant la parole, Me Thierno Souleymane Baldé, avocat du Bloc Libéral, a affirmé que les chiffres annoncés par la DGE ne reflètent pas la réalité des résultats consignés dans les procès-verbaux en possession de son parti.

« Si nous prenons les résultats qui ont été annoncés par la Direction générale des élections, le Bloc Libéral n’a obtenu que 70 688 voix. Alors que, selon les procès-verbaux de centralisation obtenus auprès des CACV, le Bloc Libéral a recueilli 138 496 voix », a-t-il déclaré.

Selon lui, les données collectées à partir des procès-verbaux disponibles révèlent un score nettement supérieur à celui communiqué officiellement. Il précise toutefois que ce chiffre pourrait encore évoluer, plusieurs représentants du parti n’ayant pas pu obtenir certains documents électoraux.

« Dans beaucoup de cas, les représentants du Bloc Libéral ont été soit expulsés des bureaux de vote, soit privés des copies des procès-verbaux de centralisation des CACV, alors que la loi l’exige », a dénoncé Me Baldé.

L’avocat indique que le parti dispose actuellement de 202 procès-verbaux, qui constituent la base de sa contestation des résultats.

« Sur la base de ces 202 procès-verbaux, nous avons obtenu 138 496 voix. En tout, près de 67 808 voix ont été soustraites des comptes concernant les suffrages valablement exprimés obtenus par le Bloc Libéral », a-t-il soutenu.

Pour Me Thierno Souleymane Baldé, cette différence aurait eu un impact significatif sur la représentation parlementaire de sa formation politique.

« Au lieu d’avoir un seul député, le Bloc Libéral devrait disposer d’au moins trois députés si le calcul avait été correctement effectué sur la base de ces procès-verbaux et que les résultats réels étaient pris en compte », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de contestation des résultats provisoires par plusieurs acteurs politiques, alors que les recours éventuels devant les juridictions compétentes restent attendus dans les prochains jours.