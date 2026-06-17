TPI de Dixinn : les audiences brièvement suspendues après un court-circuit

Une vive frayeur a été enregistrée ce mercredi 17 juin 2026 au Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn. Plusieurs audiences en cours ont été temporairement interrompues à la suite d’un court-circuit survenu aux environs de 15 heures dans l’enceinte de la juridiction.

Selon les premières informations recueillies, l’incident n’a fait ni victime ni dégâts matériels majeurs. Il a néanmoins entraîné une suspension momentanée des activités judiciaires par mesure de sécurité.

Le départ de feu, signalé à l’entrée principale du bâtiment, a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention des personnes présentes sur les lieux, avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Cette réaction rapide a permis de contenir les flammes et d’éviter leur propagation à d’autres parties du bâtiment, écartant ainsi tout risque de dommages plus importants.

Après les vérifications d’usage et le retour à la normale, les audiences ont finalement repris dans l’après-midi, selon les informations obtenues sur place.

Les circonstances exactes du court-circuit restent à déterminer. Une évaluation technique pourrait être menée afin d’établir les causes précises de l’incident.