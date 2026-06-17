École Hamas : la FEGUIPAE soutient les sanctions annoncées après les violences

À la suite des actes de violence survenus à l’école Hamas, la présidente de la Fédération guinéenne des institutions privées d’enseignement et d’apprentissage (FEGUIPAE), Hadja Adama Sow, a apporté son soutien aux sanctions annoncées par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

Invité de la RTG le 14 juin 2026, le ministre Alpha Bacar Barry avait assuré que des mesures disciplinaires seraient prises à l’encontre des élèves impliqués dans ces incidents ainsi que de leur enseignant, réaffirmant la volonté de son département de faire respecter les règles au sein des établissements scolaires.

Réagissant à cette annonce, Hadja Adama Sow a estimé que la lutte contre l’impunité demeure indispensable pour préserver la crédibilité du système éducatif et promouvoir les valeurs de discipline et d’excellence.

« Nous, nous sommes d’accord avec le ministre. Nous voulons que les victimes soient sanctionnées. Mais si on ne sanctionne pas, on va continuer à travailler dans la médiocrité. Quand un enfant vole, tu auras forcément un cadre vraiment corrompu », a-t-elle déclaré.

La présidente de la FEGUIPAE a toutefois insisté sur la nécessité d’une application équitable des sanctions, en veillant à ce que seules les personnes dont la responsabilité est clairement établie soient concernées.

« On ne veut pas que les innocents soient accusés ou sanctionnés. Mais quand on est coupable, vraiment, que la personne arrive à être sanctionnée, parce qu’il n’est pas au-dessus de la loi», a-t-elle ajouté.

Interrogée sur les mécanismes susceptibles de prévenir la répétition de tels incidents dans les établissements scolaires, alors que la nature exacte des sanctions n’a pas encore été détaillée par les autorités, Hadja Adama Sow a rappelé que les textes réglementaires encadrant les examens et la discipline scolaire existent déjà.

« On n’invente pas. Il y a les textes. Il y a les textes qui réglementent les examens en Guinée. Mais je sais encore, il y a des fautes qui dépassent les textes. Là, c’est la justice qui va suivre », a-t-elle conclu.