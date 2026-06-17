Protection des droits humains en Guinée : Mamadi Doumbouya promulgue la loi sur la CONECIDH

Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a promulgué la loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de l’éducation civique et des droits humains (CONECIDH).

Adopté par le Conseil national de la transition (CNT) le 13 mars dernier, ce texte consacre la création d’une institution appelée à jouer un rôle clé dans le renforcement de la gouvernance démocratique en Guinée.

La CONECIDH aura pour mission d’accompagner les pouvoirs publics dans l’exécution de leurs obligations constitutionnelles en matière d’éducation civique, ainsi que dans la promotion et la protection des droits humains.

La nouvelle instance sera également chargée de veiller au respect des droits fondamentaux, d’en assurer la promotion et la protection, tout en contribuant au développement de la coopération entre la Guinée et les mécanismes africains et onusiens compétents dans le domaine des droits de l’homme.