2e séance de remise de la promo fin d’année d’Orange-Guinée: un client de l’intérieur décroche 10 millions GNF

100 autres clients viennent de remporter des millions cette semaine en jouant à la tombola de la promo fin donnée d’Orange-Guinée. Ces heureux gagnants ont reçu leurs chèques lors de la cérémonie de remise ce mercredi 18 décembre 2019, sur l’esplanade du stade 28 septembre à Dixinn.

Pour rappel, le samedi de chaque semaine, un lot de 2000 personnes est tiré, parmi lesquels il y a 100 gagnants et les résultats fournis chaque mercredi de la semaine suivante. Ce processus continue jusqu’au 12 janvier 2020.

Ces offres de cette société de téléphonie mobile en Guinée consistent à reconnaître l’effort des clients et leurs apports à l’entreprise. C’est pourquoi Orange-Guinée a décidé de les accompagner pour cette fin d’année.

La participation à ce jeu est juste simple, explique Ibrahima Kalil Magassouba, chef Mass market à Orange Guinée.

Le client devra recharger son compte au minimum 5 000 Gnd via E-recharge, OrangeMoney ou carte de recharge. À ces heureux gagnants, « nous offrons du cash : 100 gagnants bénéficient de 1 million et 1 gagnant qui remporte 10 millions, de Conakry à l’intérieur du pays ». Les autres gagnants bénéficient des minutes d’appels et des forfaits internet, a-t-il commenté.

Les gagnants de cette semaine à Conakry qui pensaient à une arnaque, se sont réjouis d’avoir vu des chèques entre les mains. Ils disent être en face d’une réalité. Ces clients ont ensuite promis de continuer à être fidèles à Orange-Guinée. Néanmoins, celui qui a raflé le gros montant (10 millions), vient de la préfecture de Siguiri.

Cette promo a débuté le 2 décembre 2019 et prendra fin le 12 janvier 2020. Un Jackpot de 200 millions sera offert à un seul gagnant pour finir l’année en beauté, annoncent les responsables de la société.