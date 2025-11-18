A compter de ce mercredi 19 novembre 2025, il est formellement interdit de faire la publicité dans ou à proximité des lieux de culte. L’annonce a été faite ce mardi par l’Office guinéen de Publicité (OGP) à travers une déclaration.

Dans le document signé de son directeur général, l’OGP donne un délai de deux (2) semaines, soit jusqu’au mardi 03 décembre 2025, pour procéder au retrait intégral de tous les supports publicitaires installés dans les endroits concernés.

Passé ce délai, le service de publicité du gouvernement entend procéder au démantèlement immédiat, aux frais de la régie concernée, de tout support non retiré.

“Les Régies disposent d’un délai de deux (2) semaines, soit jusqu’au mardi 03 décembre 2025 inclus, pour: procéder au retrait intégral de tous les supports publicitaires présents dans les zones concernées: informer l’ensemble de leurs partenaires et annonceurs du respect strict de cette mesure. du respect Passé ce délai: l’OGP procédera au démantèlement immédiat, aux frais de la régie concernée, de tout support non retiré ”, souligne le communiqué.

L’OGP prévient que des sanctions administratives et financières seront appliquées conformément aux textes en vigueur et toute récidive entraînera la suspension temporaire ou le retrait définitif de la licence de la Régie concernée.