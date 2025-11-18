Le Conseil national de la Transition (CNT) dénonce des pratiques irrégulières au sein des services chargés de délivrer les cartes d’identité biométriques censées être gratuites pour les citoyens guinéens. Selon l’institution, malgré le cadre légal existant, les directives ne sont pas respectées sur le terrain.

Lors de l’examen du volet dépenses du Projet de loi de finances rectificative 2025, ce lundi 17 novembre, le CNT a rappelé : « Conformément au décret D/2025/021/PRG/CNRD/SGG du 02 février 2025, la délivrance de la carte nationale d’identité (CNI) biométrique est rendue gratuite pour tous les citoyens, à la première demande. Malgré cette disposition, et bien que la présidence de la République prenne entièrement en charge les coûts y afférents, on constate que cette disposition n’est pas appliquée dans les faits sur le terrain. »

L’institution fait également état de retards anormaux : « Par ailleurs, les délais de délivrance sont considérablement allongés, atteignant parfois plusieurs mois. Cette situation favorise des pratiques indélicates, certains agents n’hésitant pas à réclamer des montants abusifs aux citoyens. »

Face à ces dysfonctionnements, le CNT appelle le gouvernement à agir afin de garantir l’égalité d’accès à ce document administratif essentiel. « Dans le souci de permettre à tous les citoyens d’obtenir une carte nationale d’identité biométrique, conformément à la volonté de Monsieur le Président de la République, le CNT recommande au Gouvernement, par l’entremise de Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application stricte dudit décret sur toute l’étendue du territoire national. »