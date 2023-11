L’emprisonnement des leaders du parti d’Alpha Condé continue d’alimenter le débat politique notamment au sein de l’ex parti au pouvoir. Lors de son l’assemblée générale de ce samedi 18 novembre 2023, le secrétaire général permanent n’a pas mâché ses mots à l’égard de la junte au pouvoir.

Pour Dr Sékou Condé, l’arrestation “arbitraire” dont est victime Dr Ibrahima Kassory Fofana et compagnie par le CNRD est purement stratégique et politique.

« Vous savez que nous sommes dans un pays bancal. Depuis 13 mois, ils cherchent les preuves de leur arrestation, ils n’arrivent pas à trouver quelque chose, donc dites-vous bien que c’est du mensonge. C’est purement pour des manœuvres politiques qu’on a arrêté nos leaders », a-t-il affirmé.

Pour cet ancien collaborateur de l’ancien président de la République, la justice guinéenne est en train de déshonorer son peuple à travers la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

« Je le dis et répète, la justice guinéenne est en train de nous déshonorer. Ceux qui sont innocents sont maintenus en prison. Quand on prend quelqu’un pour un “flagrant délit en justice”, on le juge directement et on situe sa responsabilité. Mais un flagrant délit qui dure deux ans n’est plus un flagrant délit, ils n’ont qu’à faire tout ce qu’ils veulent, mais un jour, ils seront libres parce que c’est ce que Dieu veut pour la Guinée ».