Plusieurs voyageurs guinéens se plaignent ces derniers temps de la qualité des passeports délivrés par les autorités guinéennes.

Le président de la transition désormais conscient de cette réalité a évoqué le sujet jeudi 18 novembre en Conseil des ministres dans le dernier point de message.

Colonel Mamadi Doumbouya dit avoir alors fait un constat regrettable selon lequel « l’émission des passeports de services guinéens est manifestement soumise à des manœuvres frauduleuses ».

Une situation qui malheureusement permet à des personnes étrangères et non habilitées à se faire procurer des ordres de missions et des visas de voyage, a souligné le président selon le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement.

Pour réglementer le secteur, le président a annoncé des premières mesures. « Il a instruit à cet effet les Ministres Secrétaire Général de la Présidence, de la Sécurité, de l’Administration du Territoire et des Affaires Étrangères, a lui déposer à bref délai un projet de décret règlementant l’émission des passeports de service ».

Désormais, Colonel Mamadi Doumbouya exige la qualité dans l’émission des passeports en République de Guinée.

« Il a mentionné que les passeports qu’ils soient ordinaires, de services ou diplomatiques ne sont pas que de simples documents de voyage, ils engagent également la crédibilité de la Guinée à l’international », rapporte Ousmane Gaoual Diallo dans son compte rendu.