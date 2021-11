Les responsables des coalitions des partis politiques sont autour de la table ce jeudi 18 novembre 2021, à Conakry, pour des échanges en vue de la création d’une plateforme fédérant différentes formations politiques dans le pays, pour le Conseil national de la transition.

Cet espace servira de cadre pour parler d’une seule voix, entre les acteurs politiques, d’après le président du parti FIDEL : «Nous pensons que nous ne sommes ni une opposition ni une mouvance. Nous sommes en train de fédérer nos efforts, de faire en sorte qu’on puisse regrouper toute la classe politique au sein d’une plateforme pour harmoniser le ton et participer activement à la réussite de la transition», assure Mohamed Lamine Kaba.

Au cours de cette rencontre, des règles seront définies, partant de cela «la classe politique ne sera plus divisée (…)», a-t-il rassuré.

«Nous ne sommes pas regroupés uniquement ici pour parler des 15 places accordées aux partis politiques, au sein du CNT. La lutte politique ne signifie pas seulement, aller au CNT. Mais ce qui nous unis, c’est la mise en place d’une plateforme en vue de fédérer toute la classe politique et même le RPG », a laissé entendre notre interlocuteur.

Au compte de cette rencontre, une dizaine de coalition des partis politiques sont représentés pour former une fédération. « Si on se met dans la désignation sans union, cela serait difficile. Si on est uni, n’importe qui pourrait nous représenter au CNT. Au nom de tous les partis politiques », a ajouté l’ancien député.

2 Sow