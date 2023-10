Par la voix de son secrétaire général Sékou Jamal Pendessa, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a réagi à la sortie du ministre Ousmane Gaoual Diallo qui annonce avoir déposé une plainte contre le SPPG pour « diffamation » dans l’affaire relative à la restriction de l’accès au site Guineematin.com.

Le secrétaire général du Syndicat de la presse se dit heureux d’entendre cette nouvelle. « C’est une bonne nouvelle pour nous parce que nous en avons fait la demande », a précisé le général.

«Depuis qu’il a menacé de porter plainte, nous avons dit qu’il n’a pas besoin de menacer. Il peut porter plainte parce que c’est ce qu’on attend. On le réitère et on l’a réitéré aujourd’hui dans la même émission où il parlait, c’est bien Ousmane Goual qui a fermé le site. Plus on évolue, plus on a d’autres éléments contre lui », averti le patron du SPPG.

Selon Sékou Jamal Pendessa, le syndicat attend avec impatience l’ouverture de ce procès afin de mettre à la disposition du tribunal les preuves qui justifient que le porte-parole du gouvernement est derrière le blocage du média en ligne.

«Parce que s’il y a des éléments qu’on ne peut pas mettre sur la place publique, parce que notre métier et encadrer, on ne peut pas exposer la vie privée de quelqu’un, mais à la justice si on vous demande des preuves si la personnalité s’est permise de mélanger sa vie privée et les affaires de l’Etat, vous les donner au juge. Et le procès ne sera pas fermé au public on peut dire aux journalistes de ne pas filmer, mais les journalistes seront dans la salle. Et si quelqu’un s’empare de cette information relative à la vie privée de quelqu’un et exposer sur la place publique, nous, on n’en est pas responsable », a confié le syndicaliste.