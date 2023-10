Ancien directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CNPS), Dr Fodé Cissé a porté son regard, ce mercredi 18 octobre 2023, sur l’évolution de la transition guinéenne.

Cet ancien proche du CNRD soutient que la transition ouverte le 5 septembre 2021 ne va pas dans la bonne direction. Pour rectifier le tir, il estime que le Colonel Mamadi Doumbouya doit procéder à un remaniement ministériel.

“Moi, je pense qu’aujourd’hui un remaniement ministériel s’impose. Il faut donner un nouveau souffle. Et en donnant ce nouveau souffle, mon ami (Colonel Mamadi Doumbouya, ndlr) a besoin de nationaliser certains postes. Il y a des postes qu’il ne faut pas donner à n’importe qui. Il faut passer son CV au scanner. On ne peut pas donner un poste de souveraineté à quelqu’un qui n’a pas sa famille en Guinée. Un pied dedans et un pied dehors”, a fustigé M. Cissé dans Mirador sur Fim Fm.

Pour le président de la plateforme en Marche pour la paix et le progrès (MPP), un cadre qui n’a pas sa famille en Guinée n’est pas en mesure de servir loyalement le pays. “On ne peut pas continuer à nommer des gens qui sont bien traités, qu’ils prennent cet argent pour aller stimuler d’autres économies ailleurs. Il ne servent pas le peuple, il se servent du pays”.

S’agissant du retour à l’ordre constitutionnel, Dr Fodé Cissé se dit convaincu qu’un glissement du chronogramme de la transition est “inévitable”.