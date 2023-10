L’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro a déposé une plainte devant le conseil supérieur de la magistrature contre le procureur spécial de la Cour des répressions des infractions économiques et financières (CRIEF) Aly Touré pour “manquement résultant de l’Insuffisance Professionnelle, faute disciplinaire prévue et punie par l’article 35 de la loi Organique L/054/CNT/2013 portant statut des magistrats”.

Cette plainte intervient après avoir interjeté appel contre la mise en liberté de l’ancien président du parlement guinéen en détention depuis le 27 avril 2022 à la maison centrale de Conakry.

Dans cette note circulaire datant du lundi 16 octobre 2023, ce responsable du RPG arc en ciel a estimé que cette “insuffisance professionnelle résulte du refus de Monsieur le Procureur Spécial d’exécuter l’arrêt n°003 du 12/01/2023 rendu par Chambre Spéciale de Contrôle de l’Instruction de la CRIEF”.

En effet, la chambre de l’instruction de CRIEF, par l’ordonnance du 20 décembre 2022 avait accordé la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire d’Amadou Damaro Camara et le 27 décembre 2022 de non prolongation de la détention de l’inculpé.

Contre les ordonnances sus référencées, le procureur Aly Touré relevait appel et Damaro interjetait appel contre l’ordonnance susvisée quant au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens à titre de cautionnement.

Ci-dessous la plainte

Plainte Damaro contre Aly Touré