Une manifestation s’est déroulée ce mercredi 18 octobre 2023 à Lambangny centre commercial. Selon nos informations, c’est un particulier qui a cassé une partie d’une école pour faire passer une route vers son bar. Les manifestants ont été dispersés et d’autres arrêtés par les forces de l’ordre.

Les élèves du groupe scolaire El Hadj Ousmane Souaré de Lambangny dans la commune de Ratoma sont en colère contre cette décision du propriétaire du bar en question qui a cassé une partie de leur école. « J’ai vu le mur de notre école qui est cassé, j’ai demandé à un ami, il me dit que c’est le propriétaire de ce bar tout près sous prétexte d’élargir son bar ».

Ensuite, lorsque les élèves se sont rendus chez le propriétaire pour lui demander des comptes, Ils auraient fait l’objet de menaces. « Il fait sortir un fusil contre nous, ce qui n’est pas normal du tout. Ce que nous devons savoir ce que la prostitution ne peut pas être privilégiée devant l’éducation, j’aimais. L’éducation avant tout », a confié un élève de cette école.

Le Directeur général du groupe scolaire Elhadj Ousmane Souaré, Monsieur Diaby Ibrahima, ajoute que cette affaire est devant la mairie de Ratoma. Il indique que Monsieur Georges Samuel de nationalité léonaise veut démolir cette école au profit de sa boîte de nuit. C’est ce qui a irrité la colère des enfants.

« Très tôt le matin, j’ai reçu un appel de mon gardien d’école, il me dit que trois pick-up de la gendarmerie de Cosa sont venus avec un bulldozer pour démolir le mur de l’école sans aucun ordre de mission. Il me rappelle pour me dire qu’ils ont commencé à démolir la cour de l’école. J’arrive à l’école, je leur demande, ils me disent qu’ils ont reçu l’ordre depuis la haute hiérarchie. Je leur explique que le problème est déjà en cours de résolution à la direction communale de l’éducation de Ratoma, mais aussi à la mairie de Ratoma. Hier nous étions au commissariat de Ratoma, le commissaire nous a réitérés que si Monsieur Georges veut casser le mur de cette école pour un quelconque passage, ce n’est pas à lui de le faire. C’est à l’Etat de choisir où doivent passer les routes. D’ailleurs ce Monsieur Georges Samuel n’est même pas guinéen, il est sierra-léonais. Il veut démolir une école au profit de sa boîte de nuit. Une boîte dans laquelle on boit de l’alcool, on vend de la drogue et des choses qui viennent de la Sierra Leone. C’est une boîte qui affecte négativement la jeunesse alors que nous nous sommes dans une école. Je lui avais prévenu que s’il démolit le mur, il allait voir la colère des enfants et il m’a carrément répondu qu’il s’en foutait des élèves Guinéens. Il n’est pas guinéen en plus, il est là a formé des loubards. C’est vraiment irresponsable de sa part, mais c’est les forces de sécurité que je condamne le plus dans cette affaire. Nous réclamons la reconstruction du mur de notre école. Cette affaire date de plus de vingt ans, ce n’est pas sa première fois de détruire le mur de notre école», a relaté le directeur.

Les manifestants ont vandalisé le bar avant d’être dispersé par les gendarmes à l’aide du gaz lacrymogène.

Aux dernières nouvelles, un élève et un membre de l’encadrement du Groupe scolaire Ehadj Ousmane Souaré, ont été arrêtés. Un autre a été grièvement blessé.