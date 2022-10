Dans une déclaration rendue publique dans la soirée du lundi 17 octobre 2022, le quatuor qui a rejeté les facilitatrices du cadre de dialogue, a exprimé son mécontentement suite à l’arrestation de l’ancien député uninominal de Labé, Cellou Baldé. Il a aussi appelé à une mobilisation pour exiger sa libération.

Dans leur déclaration, les coalitions politiques de l’ANAD, du FNDC POLITIQUE, de la CORED et du RPG Arc-en-ciel et alliés, ont dit avoir appris «avec étonnement et indignation le kidnapping de l’honorable Cellou Baldé, membre de l’ANAD et de l’UFDG, par des gendarmes lourdement armés à Hamdallaye, alors qu’il quittait paisiblement à la réunion du quatuor tenue ce lundi 17 octobre au siège de la CORED.»

Pour elles, cet énième «kidnapping qui vient rallonger la liste des acteurs politiques et sociaux opposés à la gestion solitaire et autoritaire de la transition, est une autre preuve de la volonté du CNRD et de son Gouvernement à museler par tous les moyens toutes les voies discordantes à sa gestion unilatérale de la transition.»

Ces coalitions disent condamner «avec grande énergie ce kidnapping de l’honorable Cellou Baldé et demandent «sa libération immédiate et sans condition.»

Elles ont mis l’occasion à profit pour prendre à témoin l’opinion nationale et internationale de l’entière responsabilité du CNRD et de son gouvernement de l’intégrité physique de l’honorable Cellou Baldé. Tout en apportant leur soutien à l’ANAD et l’UFDG, ces acteurs politiques lancent «un appel pressant à tous les guinéens épris de paix et de justice à la mobilisation générale les jours à venir, pour exiger la libération de tous les détenus politiques et sociaux injustement arrêtés et kidnappés.»