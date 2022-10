Un nouveau cadre de dialogue doit s’ouvrir le jeudi 20 octobre prochain, à Conakry en vue de réunir tous les acteurs sociopolitiques autour de la table pour échanger autour de la transition en cours. A quelques jours de ce programme tant recommandé par la CEDEAO, le groupe de facilitateurs nationaux retrouve en face de lui, de véritables obstacles liés au refus ‘’catégorique’’ de grandes coalitions politique, de participer. Outre cela, une manifestation de rue est programmée par le FNDC le même jour.

S’agissant du cas particulier de la manifestation programmée, le jeudi 20 octobre, c’est pour envoyer un signal fort à la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée, a dit le chargé des stratégies et de la planification du Front national pour la défense de la constitution.

«Cette date est aussi importante pour le FNDC que pour les militants pro démocratie. Parce que ce jour-là, une prétendue session inaugurale d’un dialogue s’ouvre du côté de Conakry. Donc il faudrait envoyer un message fort et sans précédent à la communauté internationale, mais plus particulièrement à la CEDEAO pour dire que c’est une comédie, un feuilleton qui est en orchestration par le chef de la junte militaire dans le seul but de s’éterniser aux affaires», a souligné Sékou Koundouno.

Quid des préparatifs de ce mouvement de protestation ?

«A date nous pouvons vous rassurer que les formalités d’ordre administrative sont déjà faites. En ce qui concerne les formalités d’ordre technique, organisationnel et opérationnel, ce travail a aussi pris fin. Nous nous attelons donc aux formalités de campagne de communication, pour bien sensibiliser les citoyens à la base afin qu’ils puissent faire preuve de civisme et de citoyenneté. Cette campagne pilotée par la cellule de communication du FNDC est en ordre de bataille pour sensibiliser et mieux éduquer pour que chacun puisse montrer une attitude de responsabilité à l’égard de la lutte que nous menons depuis des années. Donc nous attendons la journée du jeudi pour lancer un mot de contestation et de protestation à l’adresse de la communauté internationale, de notre désaccord face à la conduite solitaire, arrogante de la gestion du CNRD», a répondu Koundouno.