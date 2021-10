A quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le Syndicat national de l’éducation se fait entendre.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi 18 octobre 2021, à Conakry, le SNE note d’abord que cette rentrée des classes se prépare dans un contexte économique très difficile pour les fondateurs d’écoles privées, les parents d’élèves, élèves, structures déconcentrées, services centraux ainsi que les enseignants.

Au-delà de ces conditions de vie et de travail moins reluisantes, ces acteurs du système éducatif et partenaires sociaux, techniques et financiers sont en train de mettre en place des dispositions nécessaires en vue d’une rentrée scolaire apaisée et réussie, souligne le SNE.

Ensuite, cette structure syndicale félicite et remercie les nouvelles autorités du pays, pour leur diligence dans le déblocage des moyens financiers permettant aux autorités intérimaires des différents Ministères sectoriels en charge de l’éducation de mettre en œuvre les différents calendriers scolaire, professionnel et universitaire.

De ce fait , le Syndicat national de l’éducation a fait un plaidoyer auprès des nouvelles autorités du pays en vue :

1- Du paiement du troisième mois d’arriérés des primes d’incitation (décembre 2020) aux enseignants avant la rentrée des classes gage d’une motivation à la fois psychologique et financière des professionnels de la craie qui sont aussi des parents d’élèves.

2- Le paiement des arriérés du budget de fonctionnement (2019-2020 et 2021) des structures déconcentrées du Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (IRE/DCE/DPE/DSEE) pour leur permettre de mieux superviser la rentrée scolaire dans leurs juridictions scolaires respectives et faire le suivi des nouvelles innovations académiques et pédagogiques en phase expérimentale cette année.

3- De la dotation des concessions scolaires en tables bancs

Dans la même déclaration, le syndicat national de l’éducation invite les fondateurs d’écoles privées à un sens élevé de responsabilité, de patriotisme et d’humanisme en payant l’entièreté du salaire du mois d’octobre à leurs enseignants qui sont aussi des pères de famille.

Le syndicat invite dans la même dynamique, les enseignants à répondre massivement présents le jeudi 21 octobre 2021 prochain, à la montée des couleurs (7h 45 mn) dans leurs écoles respectives.

Par ailleurs, le SNE les invite les parents d’élèves à laisser leurs enfants commencer les cours avec les anciennes tenues en attendant d’entrer en possession des nouvelles.

«Nous invitons les autorités à tout mettre en œuvre en vue d’une entrée scolaire sécurisée avec à la clé, le respect des mesures barrières. Enfin, nous invitons, les patrons des banques primaires à procéder au paiement des salaires des fonctionnaires avant le 20 octobre afin de permettre à leurs clients de pouvoir payer les premières tranches de scolarité de leurs enfants », note le SNE dans la déclaration signé par son secrétaire général, Michel Pépé Balamou.