Vente de la propriété de Yahya Jammeh à Potomac : Washington restitue 2,5 millions de dollars à la Gambie

Les États-Unis vont restituer à la Gambie 2 507 911,73 dollars, issus de la vente d’une propriété de l’ancien président gambien Yahya Jammeh à Potomac, dans le Maryland. Selon le département américain de la Justice, cette somme sera destinée à l’indemnisation des victimes du régime de l’ancien dirigeant.

La propriété, située au 9908 Bentcross Drive à Potomac, avait été acquise par Yahya Jammeh et son épouse, Zineb Jammeh, durant son règne à la tête de la Gambie, indique le département américain de la Justice.

Le bien a par la suite été saisi et vendu par les autorités américaines dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le département de la Justice affirme que les fonds ayant permis l’acquisition de cette propriété provenaient d’activités illicites. « Selon la plainte, Yahya Jammeh a obtenu des millions de dollars de manière illicite en détournant des fonds publics et en sollicitant des pots-de-vin auprès d’entreprises cherchant à obtenir des monopoles sur divers secteurs de l’économie gambienne.»

Le communiqué américain va plus loin et décrit un système organisé autour de l’ancien président et de son entourage pour transférer et dissimuler les fonds à l’étranger. « Jammeh a conspiré avec des membres de sa famille et des proches collaborateurs pour utiliser un réseau de sociétés écrans et de fiducies à l’étranger afin de blanchir l’argent sale à travers le monde. »

Après la vente de la propriété de Potomac, les autorités américaines indiquent avoir récupéré un montant net de 2 507 911,73 dollars. Cette somme sera officiellement restituée à la Gambie dans le cadre d’un accord conclu entre les deux pays.

Le département américain de la Justice souligne la coopération des autorités gambiennes dans le processus de confiscation et de restitution des avoirs. « Les fonds récupérés suite à la vente de la propriété de Potomac, dans le Maryland, ont permis de restituer à la Gambie un produit net de 2 507 911,73 dollars, grâce à la précieuse collaboration des autorités gambiennes et des États-Unis qui ont facilité la confiscation. »

L’argent ne sera pas versé directement à l’ancien État gambien, mais destiné aux victimes éligibles du régime de Yahya Jammeh. L’accord prévoit que les fonds soient utilisés conformément à la loi gambienne de 2023 relative aux réparations aux victimes.

Cette législation vise à soutenir les personnes ayant subi des préjudices liés aux actes de corruption et aux abus de pouvoir commis sous l’ancien régime. « L’accord conclu avec la Gambie prévoit que ces fonds serviront à indemniser les victimes éligibles du régime de Jammeh, conformément à la loi gambienne de 2023 relative aux réparations aux victimes.»

La restitution de ces plus de 2,5 millions de dollars marque une nouvelle étape dans les efforts visant à récupérer les avoirs liés à l’ancien régime et à les orienter vers les mécanismes de réparation en faveur des victimes. « Cette loi a été instituée pour venir en aide aux personnes lésées par les actes de corruption et les abus de pouvoir de l’ancien président Jammeh. »